За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 7 апреля в 7.00 ч.:

В Литве были подтверждены: 880

Из них за минувшие сутки: 37

За понедельник проверили: 2208

Всего до вчерашнего дня было проверено: 27 807 образцов