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За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 880.
За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 7 апреля в 7.00 ч.:

В Литве были подтверждены: 880
Из них за минувшие сутки: 37
За понедельник проверили: 2208
Всего до вчерашнего дня было проверено: 27 807 образцов

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