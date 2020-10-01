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За последние сутки в Литве диагностировали 91 случай коронавируса. В Литве этим вирусом в общей сложности заболели 4784 человека.
За прошедшие сутки в Литве диагностировали 91 случай коронавируса
© DELFI / Kiril Čachovskij

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) 1 октября утром сообщил, что коронавирусом в Литве на данный момент больны 2249 человек.

Эта болезнь унесла жизни 92 человек. Еще 19 больных скончались по другим причинам.

Выздоровели 2424 человека.

В изоляции на данный момент находится 25 171 житель.

С 1 июля зарегистрировано 274 привозных случая.

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