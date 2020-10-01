За прошедшие сутки в Литве диагностировали 91 случай коронавируса

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) 1 октября утром сообщил, что коронавирусом в Литве на данный момент больны 2249 человек.

Эта болезнь унесла жизни 92 человек. Еще 19 больных скончались по другим причинам.

Выздоровели 2424 человека.

В изоляции на данный момент находится 25 171 житель.

С 1 июля зарегистрировано 274 привозных случая.