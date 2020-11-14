За прошедшие сутки СOVID-19 заболели 9 работников Maxima

В Вильнюсе заболели работники магазинов Maxima в ТЦ Akropolis, на ул. Ринктинес, 38, на ул. Парко, 60А, в Каунасе, на ул. Йонавос, 60, ул. Вейверю 150В, в Шяуляй в ТЦ Akropolis, в Кретинге, на площади Ротушес, 15, в Жежмаряй, на ул. Жаслю, 78, в Венте, на ул. Жемайчу 37-1.

Всего с начала пандемии коронавирус был установлен у 133 работников Maximа, 45 из них уже выздоровели.