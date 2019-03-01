За прошедшие сутки пожарные-спасатели 14 раз выезжали, чтобы убрать с дорог поваленные деревья.

Четыре вызова поступили из Вильнюсского округа, по два в Шяуляйском, Каунасском, Мариямпольском и Таурагском округах, по одному - в Алитусском и Тельшяйском округах.
Поваленные деревья не нанесли ущерба имуществу жителей, сказала BNS представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене.
По данным Гидрометеорологической службы, в пятницу прогнозируют мокрый снег и снег, местами гололед.
Ветер понемногу успокоится. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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