За прошедшие сутки пожарные-спасатели 14 раз выезжали, чтобы убрать с дорог поваленные деревья.

Четыре вызова поступили из Вильнюсского округа, по два в Шяуляйском, Каунасском, Мариямпольском и Таурагском округах, по одному - в Алитусском и Тельшяйском округах.

Поваленные деревья не нанесли ущерба имуществу жителей, сказала BNS представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене.

По данным Гидрометеорологической службы, в пятницу прогнозируют мокрый снег и снег, местами гололед.

Ветер понемногу успокоится. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.