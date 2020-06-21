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За прошедшие сутки пожарные 71 раз выезжали на уборку упавших деревьев и сломанных ветвей.
За прошедшие сутки пожарные 71 раз выезжали на уборку упавших деревьев
© DELFI / Orestas Gurevičius

Наибольшее количество вызовов было в Вильнюсском уезде - 16, после 10 звонков было зарегистрировано в Паневежском и Алитусском уездах, сообщил BNS специалист пожарного департамента.

"Особых происшествий не было, люди не пострадали, по крайней мере, у нас не было такой информации", - сказал представитель департамента.

В Вильнюсе, на улице Шешкинес и в Мариямпольском уезде было зарегистрировано два случая падения деревьев на автомобили.

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Из-за сильного дождя в субботу вечером некоторые улицы Вильнюса были затоплены, и движение остановилось.


Delfi напоминает, что вчера, после очень жаркой недели, в Литве прошел сильный ливень. Сообщается, что проливные дожди затопили Каунас, жители Вильнюса сообщали о сильном граде.

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