За прошедшие сутки пожарные 71 раз выезжали на уборку упавших деревьев

Наибольшее количество вызовов было в Вильнюсском уезде - 16, после 10 звонков было зарегистрировано в Паневежском и Алитусском уездах, сообщил BNS специалист пожарного департамента.
"Особых происшествий не было, люди не пострадали, по крайней мере, у нас не было такой информации", - сказал представитель департамента.
В Вильнюсе, на улице Шешкинес и в Мариямпольском уезде было зарегистрировано два случая падения деревьев на автомобили.
Из-за сильного дождя в субботу вечером некоторые улицы Вильнюса были затоплены, и движение остановилось.
Delfi напоминает, что вчера, после очень жаркой недели, в Литве прошел сильный ливень. Сообщается, что проливные дожди затопили Каунас, жители Вильнюса сообщали о сильном граде.
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