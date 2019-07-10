Правительству представили на рассмотрение программу "Идея – нуль", в которой описано изменение порядка движения в Литве в ближайшее время. Одна из целей – сокращение числа нарушений ПДД, а в первую очередь – сокращение числа нарушений, связанных с превышением скорости.

Один из способов, предложенных Министерством транспорта и коммуникаций, назначение штрафа за превышение скорости и до 10 км/ч. Сейчас за такое нарушение в первый раз делают предупреждение, а штраф назначается, если водитель превысил скорость больше чем на 10 км/ч.

Если правительство одобрит это предложение, ситуация на дорогах изменится уже осенью 2020 года.

Видмантас Пумпутис, заведующий отделом безопасного движения при Министерстве транспорта и коммуникаций, сказал, что введение более жесткого контроля за превышением скорости, например, даже на 1 км/ч, означает немалые расходы бюджета.

"Надо представлять расходы на администрирование. Даже, когда делают предупреждение, приходится обрабатывать информацию, высылать ее, а результат этого лишь тот, что в следующий раз такой человек получит уже не половину минимального штрафа, а полный", – сказал Пумпутис.

По его словам, так свою позицию обосновывает полиция - если за превышение скорости на 10 км/ч приводит лишь к назначению предупреждения, то водители относятся к этому халатно и трактуют эту толерантность, как одобрение.

"Мнения есть разные, но сейчас оно ясно - за превышение скорости до 10 км/ч, будет назначаться штраф", – заметил собеседник.

По словам Пумпутиса, после того, как решат, какие финансовые санкции грозят за превышение скорости до 10 км/ч, можно будет думать о дальнейших шагах. То есть о санкциях за превышение скорости на 1-3 км/ч.

Согласно статистике, допустимую скорость в населенных пунктах в Литве превышают 55% водителей. За городом скорость превышают 67% водителей (7 из 10).