За праздничные выходные полиция на пунктах пропуска развернула 16 тысяч автомобилей

"Со среды было возвращено 16 тыс. 485 автомобилей, а только за воскресенье – 3470 автомобилей", – сообщил в понедельник BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, в эти праздничные выходные за несоблюдение карантинных требований были составлены 525 протоколов, 50 из них – за нарушение правил передвижения между самоуправлениями.

С середины декабря, когда был введен запрет на свободное передвижение между самоуправлениями, на контрольных постах развернули 31 тыс. транспортных средств, были составлены 953 протокола за несоблюдение карантинных правил. Чаще всего людей наказывали за контакты между членами более чем одного домашнего хозяйства.

Все же, Р. Матонис отметил, что на основных дорогах страны 15 по 25 декабря автомобильные потоки сократились почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С целью предотвращения распространения коронавируса, правительство до 3 января запретило передвижение между самоуправления без необходимости. Массовые проверки автомобилей проходили в выходные и в праздничные дни.

Полиция призывает путешествующих предоставлять документы, доказывающие право на передвижение.

Люди могут передвигаться с целью работы, если отправляются к врачу или на похороны. В автомобиле могут ехать не более двух человек, не проживающих вместе, либо лица, проживающие вместе.