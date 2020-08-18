За последние сутки в Литве зафиксировали 38 случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 18 августа:

Общее количество подтвержденных случаев: 2474

Болеют: 647

Количество новых случаев за последние сутки: 38

Количество скончавшихся от коронавируса: 81

Больные, которые умерли по другим причинам: 13

Выздоровели: 1733

В изоляции находятся: 2973

С 1 июня в Литве зафиксировали 156 привозных случаев.