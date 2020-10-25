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За последние сутки в Литве установили 603 новых случаев коронавируса, скончались еще 5 человек.
За последние сутки в Литве установили 603 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Минздрав Литвы информирует, что на сегодняшний день в Литве инфекцию подтвердили у 10 184 человек, болеют 5740, а 4073 - выздоровели.

В субботу в Литве было зафиксировано максимальное количество новых случаев за весь период – 474.

От коронавируса скончались 134 человек, по другим причинам скончались 46 больных.

В изоляции находятся 31 525 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировали 375 привозных случаев.

Большая часть новых случаев связана с очагами.

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