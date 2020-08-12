За последние сутки в Литве установили 6 привозных случаев коронавируса

4 привозных случая зафиксированы в Клайпедском округе. COVID-19 диагностировали у приезжих из Нидерландов, Индии, Латвии и Дании. У всех больных есть симптомы заболевания.

Один привозной случай был зафиксирован в Вильнюсском округе. Больной приехал из России. У него также есть симптомы болезни.

Еще один случай заболевания зарегистрирован в Каунасе - в транспортной компании заболел работник из Украины. Симптомов у него нет, болезнь диагностировали при профилактической проверке.

3 случая заболевания были диагностированы в Каунаса, они связаны с очагом в баре Adform kiemelis. Один заболевший - работник, двое других - люди из группы контактов. У двоих есть симптомы болезни, у третьего нет. Всего с этим очагом связаны 7 случаев.

Один случай в Каунасском округе связан с очагом на экскурсии "Ишлаужас-Таураге". Заболел человек, контактировавший с участником экскурсии. У него есть симптомы. Это 16-й случай связанный с этой экскурсией.

6 случаев, диагностированных в Вильнюсе за прошедшие сутки, связаны с очагом в Театре оперы и балета.

Один случай заболевания в Вильнюсе связан с праздником, который состоялся в Шальчининкай 11 июля. COVID-19 диагностирован у человека, контактировавшим с заболевшим. Этот человек находился в изоляции. Это 18-й случай, связанный с данным очагом.

Еще 1 случай заболевания в Вильнюсском округе связан с вильнюсским баром (заболел человек, который его посетил 24 июля). Это 4-й случай, связанных с этим очагом.

Еще один случай в Каунасе зафиксирован у человека, который общался с больным.

За последние сутки зафиксировали 7 случаев, в которых эпидемиологам не удалось установить источники заболевания. 3 таких случая зафиксированы в Каунасском, 2 в Вильнюсском и по 1 в Шяуляйском и Клайпедском округах.

У всех заболевших есть характерные симптомы. Эти люди за границу не ездили, с больными COVID-19 не контактировали.