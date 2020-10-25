За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса

Минздрав Литвы информирует, что на сегодняшний день в Литве инфекцию подтвердили у 9993 человек, болеют 5740, а 4073 - выздоровели.

В субботу в Литве было зафиксировано максимальное количество новых случаев за весь период – 474.

Большая часть новых случаев связана с очагами.