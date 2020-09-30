За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 30 сентября:

коронавирус всего подтвержден: у 4693 человек

Болеют: 2217

За последние сутки: 115 новых

Скончались: 92

Больные, которые скончались по иной причине: 19

Выздоровели: 2365

В изоляции находятся: 23 981

С 1 июня зарегистрировано 274 привозных случая.