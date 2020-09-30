За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 30 сентября:
коронавирус всего подтвержден: у 4693 человек
Болеют: 2217
За последние сутки: 115 новых
Скончались: 92
Больные, которые скончались по иной причине: 19
Выздоровели: 2365
В изоляции находятся: 23 981
С 1 июня зарегистрировано 274 привозных случая.
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