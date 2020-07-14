За последние сутки в Литве установили 1 случай коронавируса

· Всего в Литве подтвердили: 1875 случаев

· На данный момент болеют: 213

· Скончались: 79

· Скончались по иным причинам: 12

· Выздоровел: 1571

· В изоляции находятся: 130

С 1 июня зафиксировано 48 привозных случаев.