За последние сутки в Литве установили 1 случай коронавируса

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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 14 июля, за минувшие сутки в стране установили лишь один случай коронавируса.
· Всего в Литве подтвердили: 1875 случаев
· На данный момент болеют: 213
· Скончались: 79
· Скончались по иным причинам: 12
· Выздоровел: 1571
· В изоляции находятся: 130
С 1 июня зафиксировано 48 привозных случаев.
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