За последние сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса

В настоящее время в Литве коронавирусом больны 219 человек, выздоровел 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 привозных случая.

За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.