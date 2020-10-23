За последние сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса

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За минувшие сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса и одна смерть.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 22 октября:
Всего в Литве подтверждено: 9104
Болеют: 4956
За минувшие сутки установили: 442
Скончались: 126
Больные, которые умерли по другим причинам: 44
Выздоровели: 3978
В изоляции находятся: 30 923
С 1 июня зафиксированы 370 привозных случаев.
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