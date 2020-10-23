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За минувшие сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса и одна смерть.
За последние сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 22 октября:

Всего в Литве подтверждено: 9104

Болеют: 4956

За минувшие сутки установили: 442

Скончались: 126

Больные, которые умерли по другим причинам: 44

Выздоровели: 3978

В изоляции находятся: 30 923

С 1 июня зафиксированы 370 привозных случаев.

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