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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1980 новых случаев коронавируса, скончались еще 4 человека.
За последние сутки в Литве диагностировали 1980 случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего зарегистрировано: 24 699

За последние сутки новых: 1980

Скончались: 207 человек

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