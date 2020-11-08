За последние сутки в Литве диагностировали 1980 случаев коронавируса

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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1980 новых случаев коронавируса, скончались еще 4 человека.
Всего зарегистрировано: 24 699
За последние сутки новых: 1980
Скончались: 207 человек
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