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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1972 новых случая коронавируса, скончались 11 человек.
За последние сутки в Литве диагностировали 1972 случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Всего зарегистрировано: 22 719

Болеют: 16 834

За последние сутки новых: 1972

Скончались: 203

Больные, которые скончались по иным причинам: 67

Выздоровели: 5615

В изоляции находятся: 41 044

С 1 июня зарегистрировано 423 привозных случаев.

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