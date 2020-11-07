За последние сутки в Литве диагностировали 1972 случая коронавируса

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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1972 новых случая коронавируса, скончались 11 человек.
Всего зарегистрировано: 22 719
Болеют: 16 834
За последние сутки новых: 1972
Скончались: 203
Больные, которые скончались по иным причинам: 67
Выздоровели: 5615
В изоляции находятся: 41 044
С 1 июня зарегистрировано 423 привозных случаев.
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