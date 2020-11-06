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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1656 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек.
Mobilusis koronaviruso patikros punktas Vilniuje
Mobilusis koronaviruso patikros punktas Vilniuje
© DELFI / Domantas Pipas

Всего зарегистрирован: 20 747

Болеют: 15 034

За последние сутки новых: 1656

Скончались: 192

Больные, которые скончались по иным причинам: 67

Выздоровели: 5454

В изоляции находятся: 38 179

С 1 июня зарегистрировано 420 привозных случаев.

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