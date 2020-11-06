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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1656 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек.
Всего зарегистрирован: 20 747
Болеют: 15 034
За последние сутки новых: 1656
Скончались: 192
Больные, которые скончались по иным причинам: 67
Выздоровели: 5454
В изоляции находятся: 38 179
С 1 июня зарегистрировано 420 привозных случаев.
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