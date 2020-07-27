За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых случаев коронавируса

По данным НЦОЗ на 9 ч. 27 июля:

Всего коронавирус установлен у: 2019 человек

До сих пор болеют: 306

За последние сутки установили: 11 новых случаев COVID-19

От коронавируса скончались: 80 больных

Скончались от других болезней: 13

Выздоровели: 1620

В изоляции находятся: 76

С 1 июня в Литве зарегистрировано 83 привозных случая.