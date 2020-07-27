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За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения.
За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых случаев коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

По данным НЦОЗ на 9 ч. 27 июля:
Всего коронавирус установлен у: 2019 человек
До сих пор болеют: 306
За последние сутки установили: 11 новых случаев COVID-19
От коронавируса скончались: 80 больных
Скончались от других болезней: 13
Выздоровели: 1620
В изоляции находятся: 76

С 1 июня в Литве зарегистрировано 83 привозных случая.

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