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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1056 новых случаев коронавируса, скончались 3 человекa.
За последние сутки в Литве диагностировали 1056 случаев коронавируса
© Reuters / Scanpix

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