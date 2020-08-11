За последние сутки штрафы за неношение масок получили 4 человека

Представитель департамента полиции Ревита Янавичюте сказала, что в Клайпеде один человек получил штраф в размере 500 евро, еще три человека были наказаны в Шальчининкай, Каунасе и Шилуте, им назначили штраф в размере 250 евро за то, что они пришли без масок в магазины.
За нарушение правил самоизоляции пограничники наказали 7 человек.
Напомним, что в Литве надевать маски в помещениях, магазинах, общественном транспорте и местах предоставления услуг требуется с 1 августа.
За нарушение правила ждет штраф в размере 500-1500 евро. Если человек платит штраф в течение 15 дней, ему могут назначить половину минимального штрафа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Как Светлана Тихановская приехала в Литву: комментарий главы МИД (29)
Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от...
Президент Литвы: ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно (44)
Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что...
Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности Видеообращение Тихановской: "Дети - это самое важное" (493)
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...
Советник премьера Литвы: уже сейчас усилен контроль на границах (8)
Глава группы по информированию общества, советник...
За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса (10)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев...