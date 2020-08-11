За последние сутки штрафы за неношение масок получили 4 человека

Представитель департамента полиции Ревита Янавичюте сказала, что в Клайпеде один человек получил штраф в размере 500 евро, еще три человека были наказаны в Шальчининкай, Каунасе и Шилуте, им назначили штраф в размере 250 евро за то, что они пришли без масок в магазины.

За нарушение правил самоизоляции пограничники наказали 7 человек.

Напомним, что в Литве надевать маски в помещениях, магазинах, общественном транспорте и местах предоставления услуг требуется с 1 августа.

За нарушение правила ждет штраф в размере 500-1500 евро. Если человек платит штраф в течение 15 дней, ему могут назначить половину минимального штрафа.