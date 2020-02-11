За последнее десятилетие доверие к НАТО в Литве выросло

По данным исследования, в 2019 году в Литве Альянс положительно оценивали 77% опрошенных, в 2007 году таких было 59%.

Как утверждает директор Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла, в Литве важность НАТО определена исторически, а выросшая поддержка связана с благожелательной позицией политиков страны и изменившимся геополитическим климатом в регионе.

"Это облегчило принятие таких решений, как быстрое повышение финансирования обороны. Без войны в Украине, скорее всего, это бы не произошло", – сказал он.

В Германии и Франции фиксируется спад – в этих странах доверие к НАТО снизилось с 73% до 57% и с 71% до 49% соответственно.

Политолог считает, что такие результаты вызваны дискуссиями о будущем НАТО в последние годы.

"Европейцы особо много начали говорить о том, что следует рассмотреть оборонные инициативы на континенте как альтернативу или какой-то компенсационный механизм Альянсу, который, возможно, рассыпается, поскольку обязательства американцев ставятся под вопрос, особенно из-за риторики президента США Дональда Трампа", – пояснил BNS во вторник Л. Кояла.

По информации Pew Research Center, больше всего НАТО доверяют в Польше – 82% респондентов, а больше всех не доверяют в Турции и Греции. В последних странах эту организацию негативно оценили более половины опрошенных – соответственно 55% и 51% респондентов.

По данным Pew Research Center, если будет нападение на соседнюю страну НАТО, лишь голландцы, американцы, канадцы, британцы и литовцы считают, что их страна должна направить вооруженные силы.

"Это старая проблема, которая вызывает серьезные опасения в действии 5-ой статьи Североатлантического соглашения. Конечно, на политическом уровне ответы, пожалуй, были бы иными, но общественное мнение также сыграло бы значительную роль. Поэтому в определенном смысле имеется нехватка наработок политических лидеров, которая бы демонстрировала важность Альянса", – сказал глава литовского центра.

"Это также достаточно эгоистичный подход, ведь все мы прекрасно понимаем, что архитектура западной безопасности основывается на доверии друг другу", – добавил он.

В ходе исследования с мая по август прошлого года была опрощена 21 тыс. людей в 19 государствах.