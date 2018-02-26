За пять дней полиция выявила больше пятисот случаев пользования мобильными телефонами за рулем.

Денежные штрафы были назначены 513 водителям, несколько водителей лишились прав. Подобные рейды будут проводить до конца месяца, их будут повторять ежемесячно. О подобных рейдах полиция не всегда будет сообщать заранее.