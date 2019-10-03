За полугодие численность членов литовских партий сократилась со 114,5 тыс. до 110,7 тыс. человек, показывают новые данные Министерства юстиции.
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По сравнению с мартом, когда партии последний раз декларировали свою численность, ряды всех партий поредели или остались без изменения. Единственная вновь учрежденная Партия свободы увеличила численность – с 2,3 тыс. до 2,9 тыс.

Самой многочисленной остается Литовская социал-демократическая партия с численностью 16,5 тыс. человек, в марте в партии состояло 17 тыс. человек.

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Партия Союз отечества - Литовские христианские демократы на 1 октября декларировала численность 13,9 тыс. человек (в марте этого года – 14 тыс.), Партия труда – 11,4 тыс. человек (в марте – 11,8 тыс.), партия "Порядок и справедливость" – 11 тыс. (в марте – 11,2 тыс.).

В Литовском либеральном движении, по данным на 1 октября, состояло 6,9 тыс. человек (7,3 тыс. в марте), численность Литовского союза "крестьян" и "зеленых" за полугодие не изменилась и была 4,3 тыс., также, как и численность Литовского союза свободы (либералов) – 4,1 тыс. человек.

Литовская партия центра декларировала 3,87 тыс. членов (3,9 тыс. в марте), Литовская социал-демократическая трудовая партия – 3,3 тыс. (3,4 тыс. в марте). Численность Литовского союза народников и республиканцев остается без изменений – 3,3 тыс. человек.

Численность Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей тоже остается неизменной – 2,1 тыс. человек.

Свою численность не сообщил Минюсту только Союз русских Литвы, который в марте декларировал 2 тыс. членов.

Партии два раза в год, до 1 марта и до 1 октября, должны представить в Минюст данные о своей численности. Есть требование, что в партии должно состоять минимум 2 тыс. человек, в отношении партий, не соответствующих этому требованию, начинается процесс ликвидации.

В Литве 25 действующих партий, еще две ликвидируются – это Литовская партия политзаключенных и Союз народного единства.

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