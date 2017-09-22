Если жители Мариямполе и Каунаса ездят в Польшу за покупками в основном по Via Baltica, через КПП Калвария-Будзиск, то жителям Дзукии это проще сделать через Лаздияй-Арадники. Дорога от Лаздияй до границы прямая, широкая и почти пустая.

К сожалению, дорога длилась дольше, чем планировали, поскольку в 8 км от границы, где идет развилка оборудуют круговой перекресток. Поворот на Сейны закрыт, автомобили направляют по объездной дороге, в результате путь увеличился почти в 3 раза.

Второй сюрприз ждал в Сейнах - излюбленная жителями Литвы Biedronkа закрыта на ремонт.

Неподалеку от закрытого магазина обосновался ресторан Rūta и магазин литовских продуктов. Копченые колбасы литовских производителей в этом магазине продают по цене от 29 злотых (6,78 евро) за кг, вяленые – от 35 злотых (8,18 евро). Покупателей-литовцев здесь не было, но заходили поляки и покупали мороженные цеппелины.

На другой стороне улицы в этом году открылся магазин литовской сети Vynotekа.

Продавец в нем здоровается на двух языках. Представитель сети в Польше Александрас рассказал, что покупатели из Литвы не только умудряются покупать здесь более дешевое литовское пиво, но и потом сдавать в Литве тару по 10 евроцентов, поскольку в Польше платная только стеклянная тара.

"Самое дешевое у нас польское пиво 4,8% Pilsner - 1,39 злотых (0,32 евро) за 0,5 л, но его раскупили. Правда, эту тару не сдашь, она польская. Водка по 16,29 злотых (3,80 евро) - ее покупают и поляки. В Сейнах дешевле нигде не найдете, может в Сувалках, в Kaufland бывает дешевле – по 15,99 злотых (3,74 евро), но не всегда", – рассказла Александрас.

По его словам, болгарский бренди в Польше в магазинах Vynotekа на 3 евро дешевле, чем в Литве.

"Литовцы здесь экономят, мы не думали, что во время открытия магазина продадим не 1 и не 2 поддона с пивом. И не только дешевых напитков, например, бутылка известного во всем мире виски стоит 91,99 злотых (21,49 евро), а в Литве во время акции продаем по 25 евро", – сказал Александрас.

В Польше не запрещена продажа спирта, поэтому в Сейнах можно купить 95% польский спирт по 42,39 злотых (9,90 евро) за 0,5 л. Продавец сказала, что его берут литовцы, которые любят делать домашние настойки из ягод.

Едем в Сувалки. Около Kaufland в рабочий день такое количество машин и людей, как перед Рождеством или Пасхой. Две трети машин с литовскими номерами.

В магазине сразу же ставлю в тележку 15-килограммовый мешок с красивой польской картошкой (15 кг стоят 7,50 злотых (1,75 евро), 1 кг – 0,50 злотых (0,12 евро). Куски фасованной свежей свинины слишком велики для нашей небольшой семьи да и цена не слишком отличается от той, что бывает в Maximа во время акций. Зато есть любимые сосиски Berlinki по 12,90 злотых (3,01 евро) за кг. Литр пастеризованного молока 2% жирности K-Classic стоит 1,95 злотых (0,46 евро). В Maximа, соответствующее ему молоко бренда Farm Milk, стоит 0,69 евро.

Польский кефир беру в 0,5-литровых упаковках, это удобнее, чем литровые бутылки. Цена – 0,95 злотых (0,22 евро) за 0,5 л. 400 г сметаны 12% жирности стоят 2,29 злотых (0,54 евро), а вот сливочное масло не дешевле и в Польше.

По мере приближения к кассам неизбежно прохожу мимо алкогольного отдела - а там полно литовцев. Мужчины разбирают польское 5,2% пиво по 1,89 злотых (0,44 евро) за 0,5 л. Правда, у кассы выяснилось, что еще по 0,30 злотых (0,07 евро) придется заплатить за тару.

Самой дешевой водки в Kaufland в этот день не было, а 0,5 л 40% стоили 19,49 злотых (4,55 евро). В отделе крепких напитков литовцев было немного, зато было немало белорусов, которые разбирали недешевое виски и бренди.