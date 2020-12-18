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За первые три дня ограничений полиция в Литве развернула назад больше 600 автомобилей, никого не оштрафовали, сообщил LRT заместитель генкомиссара Арунас Паулаускас.
За первые дни ограничений полиция в Литве развернула назад больше 600 автомобилей
© DELFI / Andrius Ufartas

"Пока мы еще работаем не очень интенсивно, исключение - Паланга, где контроль ведется почти круглосуточно. За последние дни больше 600 автомобилей вернули назад", – сказал в интервью на LRT Паулаускас.

С пятницы и в выходные дни ждет более интенсивный контроль.

"Пока мы никого не штрафовали, поскольку люди сами признали, что не имеют права на выезд и без споров поехали обратно. В таких случаях мы не наказываем, а только делаем предупреждение", – сказал Паулаускас.

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По его словам, полиция может оштрафовать за ложную информацию, фиктивные документы или неподчинение законным требованиям.

"Мы не скрываем, где стоим – наши посты открыты, о них сообщаем, время интенсивного контроля тоже известно. Но мы оставляем за собой право в любое время, в любом месте остановить транспортное средство, поверить его, задать водителю вопросы о его пребывании на данной территории", – акцентировал Паулаускас.

Полиция в пятницу начинает масштабную акцию контроля, установлены 250 блокпостов. Свободно ехать могут лишь тягачи с грузами, всех остальных будут останавливать и выяснять цель поездки.

Блокпосты будут действовать с 13 ч. 18 декабря до 21 ч. 20 декабря. Всего будут дежурить больше 900 экипажей, им будут помогать 300 стрелков, 270 пограничников и 50 сотрудников военной полиции.

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