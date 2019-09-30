ГИТ отметила, что большая часть работодателей уже указывает в объявлениях информацию о размере зарплаты. Однако работодатели все равно не соблюдают установленные требования.

По данным ГИТ, зарплату указывают по-разному: с налогами, без налогов, иногда указывают зарплату с надбавками за достигнутый результат и т.д.

В конце июля 2019 года в силу вступили поправки к ТК, в которых сказано, что работодатель обязан указывать в объявлении информацию о базовой (тарифной) зарплате, т.е. о постоянной гарантируемой зарплате.

"Работодатели не всегда углубляются в то, какую зарплату надо указывать. Надо указывать предлагаемую базовую зарплату или размер постоянной части оклада, или интервал размера. Конечно, работодателям не запрещается указывать и размеры надбавок, но они должны быть ясно отделены от основной зарплаты", – сказал главный инспектор Литвы Йонас Грицюс.

Например, в объявлении может быть указан интервал предлагаемой базовой зарплаты от 650 до 850 евро (брутто/нетто), надбавки за результаты – 200-300 евро (брутто/нетто).

ГИТ сообщает, что при указании интервала с учетом надбавок, работника могут ввести в заблуждение. Также в объявлении должен указываться полный интервал зарплаты.

В том случае, если работодатель не выполняет требование или неправильно указывает зарплату, ГИТ назначает штраф в размере 80-880 евро.

Согласно ТК, работодатель в объявлении должен указывать информацию о зарплате.