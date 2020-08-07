"В четверг у нас семь случаев – два в магазине в Казлу Руде, по одному в магазинах Вильнюса и Клайпеды, один был наказан на заправке в Пасвалисе, двое в общественном транспорте Вильнюса", – сказала представитель департамента Ревита Янавичюте.

По ее словам, трое получили половину минимального штрафа, остальным пока штраф не назначен, их административные дела рассмотрит суд.

По словам Янавичене, за нарушения правил самоизоляции за последние сутки наказаны 8 человек. Во всех случаях протоколы составили сотридники Службы охраны госграницы.

С 1 августа в Литве маски обязательны в магазинах, на закрытых рынках, в аэропортах, местах обслуживания клиентов, в госучреждениях, в общественном транспорте и во всех публичных помещениях. За нарушение правила действует система штрафов.

Физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, а юридическим от 1500 до 6000 евро.

Если человек платит штраф в течение 15 дней, ему могут назначить половину минимального штрафа.