Такое решение принял Вильнюсский участковый суд. Однако постановление суда было обжаловано – окончательное решение по этому делу вынесет Вильнюсский окружной суд .

Томас был осужден за то, что 8 апреля 2019 года в центре Вильнюса молотом разбил памятную доску Йонасу Норейке (генералу Ветре) на стене академической библиотеки им. Врублевских. Свои действия Томас транслировал в интернете.

Вильнюсский участковый суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и осквернении памятного места и назначил ему наказание в виде 50 суток ареста, кроме того, он обязан выплатить муниципалитету ущерб в размере 2242 евро.

Вильнюсский окружной суд оправдал Томаса по обвинению в осквернении памятного мест. Суд объяснил это тем, что речь идет о памятной доске, а не о надгробии. Он приговорил Томаса в 8 месяцам ограничения свободы и обязал в течение двух месяцев возместить ущерб.

Прокуратура обжаловала уже вступивший в силу приговор в Литовском апелляционном суде и попросила оставить в силе приговор суда низшей инстанции. ЛАС пример постановление 2 июля.

По скольку действует приговор, его не отменяли, за Томасом присматривают сотрудники службы пробации. Она обратилась в суд и попросила назначить Томасу арест вместо ограничения свободы.

Служба пробации указала, что Томас в Вильнюсе не живет, с 17 апреля 2019 г. он декларировал отъезд в Австрию. Его просили приехать в Литву. Выяснилось, что в Австрии он попросил политического убежища.

Кроме того, Служба пробации отмечает, что Томас не указывает свое точное место проживания, отказывается читать и получать письма на литовском языке, адрес написал на иврите, документы передает без перевода. В установленный срок Томас не выплатил нанесенный ущерб.

Кроме того, 11 мая было получено сообщение из Паневежской полиции о том, что Томаса подозревают в мошенничестве, ведется расследование.

Томас, по данным службы, сообщил, что переехал из Австрии в Израиль, поэтому специалисты не могут его контролировать. Кроме того, он не выполнил ни одно из постановлений суда, поэтому суд просят назначить Томасу арест.

Сам Томас указал, что он покинул Литву, сейчас находится в Израиле. Он объяснил, что если бы письма подписывали по-литовски, то он не мог бы их получить. Он указал, что не работает, никаких денег не получает, поэтому не может выплатить ущерб.

Томас указал, что с 1 июля начнет работать в Иерусалиме, тогда у него появятся доходы.

Службе пробации он написал, что по израильскому закону об отрицании Холокоста, вынесенный ему приговор - "преступление против еврейского народа", и он по этому закону не может возмещать ущерб, это было бы "преступлением против еврейского народа".



Суд отметил, что Томас уехал из Литвы, чтобы избежать ответственности, кроме того, у Службы пробации нет никакой надежной информации о его местонахождении, значит, не может его контролировать. Поэтому есть основания для изменения наказания с ограничения свободы на арест.