С. Генис просит наказать обвиняемого годом и восемью месяцами лишения свободы, с возможностью переноса наказания на два г ода, подтвердила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедского участкового суда Ольга Садовская.

Суд заверил рассмотрение дела, приговор будет оглашаться 14 мая.

В. Титову предъявлены обвинения в оскорблении памяти умершего, подстрекательстве в отношении группы людей, публичном одобреним советских преступлений или их отрицании.

Расследование началось в июле прошлого года, когда В. Титов во время дискуссии об увековечивании памяти А. Раманаускаса-Ванагаса заявил, что по инициативе А. Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны с советской властью было убито 8 тысяч мирных жителей, а он сам лично выносил смертные приговоры.

В. Титов вину отрицает и утверждают, что его преследуют за мнение.

Он утверждает, что, высказываясь об А. Раманаускасе-Ванагасе, исходил из решения советского суда, однако историки подчеркивают, что это политическое сфабрикованное дело, а при расследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела их палачей - КГБ.

Ранее Главный административный суд Литвы объявил, что, допустив такое высказывание, В. Титов нарушил присягу.

Не дожидаясь голосования по импичменту ему, В. Титов подал в отставку с должности депутата горсовета, но снова был избран в горсовет Клайпеды на муниципальных выборах в марте.

В независимой Литве суд реабилитировал партизанского командира, посмертно он удостоен высших государственных наград.