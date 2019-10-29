За окном зима: на севере Литвы выпал снег

29 октября вечером в социальных сетях появились фотографии идущего снега. Жители Литвы радуются первому снегу.
Sniegas Lietuvoje
© Orų entuziastai

"Сегодня вечером снег идет в северных районах Литвы. На юге снег наблюдается лишь местами. Снег может пойти и в Вильнюсе.

Sniegas Lietuvoje
Sniegas Lietuvoje
© Orų entuziastai

Из Шяуляй, Паневежиса и Утены снежные облака идут в сторону Вильнюса. На юге страны снег возможен завтра утром", - сказала DELFI представитель Гидрометеорологической службы.

Sniegas Lietuvoje
Sniegas Lietuvoje
© Orų entuziastai

"На северо-востоке сложилась необычная ситуация, в Утене, Зарасай, Аникщяй. Там прошел сильный снег, но он шел недолго.

Sniegas Lietuvoje
Sniegas Lietuvoje
© Orų entuziastai

Даже на теплых дорогах образовался снежный покров. Толщина 1-2 см. Ночью прогнозируют осадки и гололед, поэтому условия движения будут неблагоприятными", - сказано на Facebook.

Sniegas Lietuvoje
Sniegas Lietuvoje
© Orų entuziastai

DELFI напоминает, что первый снег в Литве в этом году выпал 6 октября.

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