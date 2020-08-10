За оказание сопротивления охраннику Maxima ранее судимый мужчина получил реальный срок заключения

Приговор вынесла судья Йонавской палаты Каунасского участкового суда Банга Барткене.
"Суд считает, что от совершения дальнейших преступлений обвиняемого остановит только заключение", – сказала судья, заметив, что ранее назначенные наказания он до конца не отбыли не прекратил совершать преступления.
За нападение на охранника Maximа Кочеровасу назначили лишение свободы на 4 месяца, но после обобщения срока с другими наказаниями осужденному в 9-й раз нарушителю придется провести за решеткой 7 месяцев и 10 дней.
Кочеровас это постановление не оспаривал и уже находится за решеткой.
Согласно материалам дела, инцидент произошел 25 апреля 2020 года, в 18.40 ч., в магазине Maxima в Йонаве, когда охранник попросил Кочероваса покинуть помещение, поскольку у того не было маски. Кочеровас ударил охранника кулаком в лицо.
Однако охранник все же сумел задержать нарушителя и передал его в руки полиции. Кочеровас в момент совершения преступления был пьян - 2,27 промилле алкотестер показал спустя час после инцидента.
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