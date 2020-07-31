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Мариямпольский участковый суд во вторник оштрафовал на 7,5 тыс. евро двух мужчин за незаконное пересечение государственной границы Литвы.
Lietuvos pasienis
Lietuvos pasienis
© Vidaus reikalų ministerija

Как сообщает Генпрокуратура, в апреле прошлого года в Вилкавишкском районе один из них вышел по рву с водой на территорию России и пару минут спустя вернулся назад в Литву. Его сообщник в это время наблюдал за ситуацией, чтобы не быть застигнутыми пограничниками.

Позже мужчины были задержаны и объяснили, что на границе охотились на бобров.

"Для возникновения уголовной ответственности не важна цель пересечения госграницы (даже если человек охотится или собирает грибы), важно, что это было сделано незаконно и была пересечена внешняя граница Евросоюза", - приведены в сообщении слова возглавлявшего досудебное расследование прокурора Витаутаса Нацикунаса.

Решение суда в течение 20 дней после обнародования можно обжаловать в апелляционном порядке.

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