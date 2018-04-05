Подобные поправки к закону о правах, обязанностях и гарантиях деятельности депутатов предлагает узаконить депутат "Порядка и справедливости" Витаутас Камблявичюс.

Решения о снижении зарплат должно принимать правление парламента.

Камблявичюс предлагает считать, что депутат не участвовал в заседании, "если он не зарегистрировался на всех заседания этого дня и не участвовал как минимум в 3/4 намеченных голосованиях".

Депутат считает, что нынешнее законодательство позволяет депутатам злоупотреблять действующим.

"По уставу, считается, что депутат присутствовал на заседании, если он зарегистрировался для участия в более чем 1/2 всех предусмотренных голосований в указанный день. Надо отметить, что сейчас некоторые депутаты только регистрируются, но перед голосованием покидают зал заседания", - сказал Камблявичюс.

По его данным, в среднем каждый депутат прошлого созыва участвовал всего в 54% голосований. "Это значит, что регулирующие жизнь страны законы принимает половина депутатов", - заметил депутат.