В Министерстве охраны окружающей среды состоялась конференция на эту тему. Было замечено, что некоторые мэрии и жители не включаются в активною борьбу с этим инвазивным видом.

На конференции представители министерства заметили, что пока не принято решение о назначении штрафа за неуничтожение борщевика, сдвинуть решение проблемы с мертвой точки сложно.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас заметил, что больше всего внимания этому вопросу должны уделять государственные учреждения.

"Надо, чтобы владельцы земли принимали активные меры по уничтожению этого растения. Больше всего в глаза бросается борщевик, растущий на государственной земле, я надеюсь, что Национальная земельная служба после реформы займется этим вопросом", – акцентировал Навицкас.

Если будет принят закон об уничтожении борщевика, его должны будут соблюдать все владельцы земли, включая частных владельцев. Представители некоторых мэрий считают, что это будет дополнительной проблемой для бедных жителей сельской местности или небольших городов. Специалисты министерства заметили, что будет подготовлен порядок, установят переходные периоды, обсудят методы уничтожения, методы побуждения к этому. Мэрии сами решают, где уничтожать борщевик, но должны делать это с учетом интересов социально чувствительных жителей.