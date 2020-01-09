"Администрация LRT приняла решение в связи с нарушением, допущенным работником LRT Аудрюсом Гиржадасом и сделала ему предупреждение", – сказала DELFI пресс-секретарь LRT Йовита Базявичюте.
Она также напомнила, что LRT установила высокий стандарт этики для всех своих работников. "В нашей организации придерживаются требования 0 промилле – во время работы работники должны быть трезвыми", – сказала она. Напомним, что Гиржадаса полиция остановила 7 декабря 2019 года. Продюсер позже сказал журналистам, что сожалеет о своем поступке.
"Это очень неприятно. Просто вечером я участвовал в вечеринке, а утром и представить себе не мог, что не могу управлять автомобилем. Но получилось так, что "надул", – сказал он.
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