На улицах Литвы ездит больше миллиона легковых автомобилей, поэтому неудивительно, что очереди у автосервисов появились еще в ноябре. Сейчас самый пик – те, кто не зарегистрировался заранее, ждут в очередях по несколько часов.

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"Несмотря на то, что, как я говорил, люди приезжают все раньше, но последние недели бывают такими, как перед Рождеством заторы у крупных ТЦ, то же самое и у нас. А если выпадает снег, то наплыв бывает еще больше", – сказал представитель ЗАО Melga Тадас Кулешюс.

В Вильнюсе "переобуть" автомобиль стоит около 50 евро, цена зависит и от размера шин. В небольших городах эта услуга дешевле – может стоить и меньше 20 евро. В этом году новая резина подорожала примерно на 5%, однако она пользуется большей популярностью, чем реставрированная.

А вот, к примеру, шипованные шины утрачивают свою привлекательность. Раньше ее выбирала примерно 1/3 водителей, а сейчас 1/10 часть. Летнюю резину надо сменить до 10 ноября, однако даже после этого в течение нескольких недель поток клиентов не спадает.

"Разное бывает, иногда и в середине лета приезжают клиенты, чтобы поменять летнюю резину, но мы особенно не задаем вопросы", – рассказал Кулешюс.

Страховщики предупреждают, что безответственным водителям грозят неприятности. В ноябре условия на дорогах плохие – по утрам формируется гололед, идет мокрый снег. Шины рекомендуют менять, когда температура снижается до 7 градусов тепла.

"Если действует страховка "Каско", то в случае ДТП на неподходящей резине, страховку не выплатят, если действует обязательная страховка, то возместят ущерб пострадавшей стороне, но эту сумму взыщут с виновника, с того, кто не поменял резину. Минувшей зимой было ДТП, во время которого машина на летних покрышках съехала с дороги, автомобилю было несколько лет, поэтому ущерб составил 10 000 евро", – сказал представитель ERGO Раймондас Беляускас.

Согласно данным полиции, в декабре останавливают немало водителей на летних шинах. Им грозит предупреждение, штраф от 5 до 11 евро и упразднение техосмотра.

"В этом году было больше 2000 таких случаев, в более 500 был упразднен техосмотр из-за угрозы окружающим и 1500 случаев лишения техосмотра после ДТП", – сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Полиция напоминает, что с 1 ноября скорость на автомагистралях снижается со 130 до 110. Все изменения действуют до 1 апреля.