Представитель Министерства охраны окружающей среды Аудрюс Нактинис сказал, что по закону отходы, включая резину для автомобилей, нужно утилизировать так, чтобы это не наносило вред качеству воды в водоемах, воздуха и не загрязняло почву, чтобы это не наносило вреда здоровью людей, животных.

По словам Нактиниса, покрышки не являются опасными отходами, однако при разложении они выделяют вредные вещества.

Глава Института охраны окружающей среды Алфредас Скинулис заметил, что хотя покрышки и не являются опасными отходами, они полностью разлагаются только в течение 120–140 лет, а в процессе выделяют опасные для здоровья токсины и химические вещества.

Как утилизировать покрышки?

По словам Нактиниса, один из способов утилизации - это их передача продавцам при покупке новой резины (если старые покрышки того же типа и предназначены для транспортного средства того же типа, что и приобретаемые новые).

Второй способ - оставить старые покрышки в автосервисе, где владелец авто меняет резину. Автосервисы, предлагающие подобные услуги, обязаны принимать их без дополнительной платы.

Третий способ – доставка покрышек на площадки, где принимают крупногабаритные отходы. Каждый житель бесплатно может сдать не больше 5 покрышек в год, однако точные условия устанавливает мэрия, поэтому в разных мэрия условия могут быть разными. Во всей Литве действуют 97 таких площадок.