"Прошу суд признать Кручинскене виновной по обеим статьям УК ЛР. В качестве наказания предлагаю назначить штраф в размере 50 минимальных прожиточных уровней (2500 евро)", – сказала после заседания суда журналистам прокурор Геновайте Рочене.
Кручинскене обвиняют в нарушении общественного порядка и нанесении физической боли малолетнему ребенку.
"Я думаю, что ее действия - это нарушение закона и в деле есть все доказательства этого", – сказала прокурор.
По ее словам, несмотря на то, что обвиняемая свою вину признает лишь отчасти, обстоятельства происшествия она не отрицает.
Слушание по делу проходит за закрытыми дверьми. Адвокаты обвиняемой сказали, что добиваются оправдания.
"Мы расцениваем любое наказание как избыточное, поскольку просили о снятии вины с Кручинскене. Сегодня мы не услышали никаких веских аргументов как по обвинению о нанесении физической боли, так и по обвинению в связи с нарушением общественного порядка. Мы очень надеемся, что суд рассмотрит дело объективно", – сказала адвокат Рута Височник.
Кручинскене сказала, что штраф был бы серьезным бременем для ее семьи, поскольку доходы у них небольшие, однако заметила, что если штраф разрешат выплатить частями, то она постарается его заплатить.
Решение по делу суд вынесет 13 мая.
Расследование по этому делу было начато после того как 29 сентября 2018 года по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, в Панемунском парке женщина била малолетнего ребенка. Об этом сообщил прохожий.
После того как Служба по правам ребенка забрала детей из семьи, эта история получила большой резонанс.
Специалисты по правам ребенка заметили, что детей забрали из семьи, поскольку им угрожала опасность, семья не согласилась сотрудничать с полицией, социальными работниками, специалистами службы по правам детей, однако они признали, что все же были допущены некоторые ошибки. Суд подтвердил, что детям в семье грозила реальная опасность.
Детей вернули родителя, когда разразился скандал.
Вильнюсцев приглашают на субботник: будут спасать литовские орхидеи
Наверное , немногие знают, что в Литве орхидеи можно...
За насилие над детьми прокурор предлагает назначить Кручинскене штраф в размере 2500 евро (5)
3 апреля прокурор предложила в суде назначить Эгле...
Как оккупация Крыма и Донбасса сменила стереотипы и пополнила ряды ополченцев в странах Балтии (142)
Добровольческие организации в странах Балтии берут...
Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно (16)
3 апреля в 26-ти странах Европы , включая Литву ,...
TOP новостей
Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно (16)
3 апреля в 26-ти странах Европы , включая Литву ,...
Виртуальный капитал vs "старая политика". С чем идут во второй тур выборов Зеленский и Порошенко? (12)
Украинское общество привыкло к тому, что его пугают...
Инцидент на дороге – продемонстрировали, что такое хулиганское вождение (37)
Одна из самых больших проблем на дорогах Литвы , по...
Эксперты оценили работу Грибаускайте на посту президента Литвы (12)
В конце второго срока полномочий действующего...