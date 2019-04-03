"Прошу суд признать Кручинскене виновной по обеим статьям УК ЛР. В качестве наказания предлагаю назначить штраф в размере 50 минимальных прожиточных уровней (2500 евро)", – сказала после заседания суда журналистам прокурор Геновайте Рочене.

Кручинскене обвиняют в нарушении общественного порядка и нанесении физической боли малолетнему ребенку.

"Я думаю, что ее действия - это нарушение закона и в деле есть все доказательства этого", – сказала прокурор.

По ее словам, несмотря на то, что обвиняемая свою вину признает лишь отчасти, обстоятельства происшествия она не отрицает.

Слушание по делу проходит за закрытыми дверьми. Адвокаты обвиняемой сказали, что добиваются оправдания.

"Мы расцениваем любое наказание как избыточное, поскольку просили о снятии вины с Кручинскене. Сегодня мы не услышали никаких веских аргументов как по обвинению о нанесении физической боли, так и по обвинению в связи с нарушением общественного порядка. Мы очень надеемся, что суд рассмотрит дело объективно", – сказала адвокат Рута Височник.

Кручинскене сказала, что штраф был бы серьезным бременем для ее семьи, поскольку доходы у них небольшие, однако заметила, что если штраф разрешат выплатить частями, то она постарается его заплатить.

Решение по делу суд вынесет 13 мая.

Расследование по этому делу было начато после того как 29 сентября 2018 года по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, в Панемунском парке женщина била малолетнего ребенка. Об этом сообщил прохожий.

После того как Служба по правам ребенка забрала детей из семьи, эта история получила большой резонанс.

Специалисты по правам ребенка заметили, что детей забрали из семьи, поскольку им угрожала опасность, семья не согласилась сотрудничать с полицией, социальными работниками, специалистами службы по правам детей, однако они признали, что все же были допущены некоторые ошибки. Суд подтвердил, что детям в семье грозила реальная опасность.

Детей вернули родителя, когда разразился скандал.