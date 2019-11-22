В сопровождении военного почётного караула Литвы и Польши гробы с останками лидеров литовского восстания Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского и 18 других повстанцев были перенесены из Дворца правителей в Вильнюсский кафедральный собор.
Несколько сотен белорусов с бело-красными национальными белорусскими флагами, обычно используемыми представителями оппозиции нынешнему режиму, собрались в начале церемонии у Собора.
Как сказал BNS Павел Коновалов из Беларуси, похороны повстанцев являются общим праздником трёх народов.
"Это наши национальные герои. У нас - три нации - литовцы, поляки и белорусы. Я здесь, потому что это всё в моём сердце", - сказал 31-летний строитель.
Повстречавшаяся журналисту BNS 25-летняя Юлия Пилипюк - просто прохожая, но её папа - украинец, поэтому церемония важна и для неё.
"Я просто шла мимо. Полагаю, что это люди, которые отдали свои жизни за нашу свободу, и мы должны их чтить. Это очень красивая церемония, которая вызывает тёплые чувства", - сказала молодая деловая женщина, которая за рубежом обучалась микробиологии.
Пенсионер Казимерас Янкунас наблюдал за началом похорон с фотоаппаратом. По его словам, важно, чтобы останки были обнаружены и теперь могут быть захоронены.
"Это наша история. Больше ничего не скажешь. Это своего рода сигнал о борьбе с царизмом. Теперь мы помним об этом и хотим попрощаться с повстанцами, важно, что их останки были обнаружены", - сказал 78-летний мужчина.
"Это важная для Беларуси, Украины, Польши и Литвы церемония, это воспоминание о нашем общем прошлом", - добавил он.
Во второй половине дня останки мятежников будут перевезены из Вильнюсского Кафедрального собора на Старое кладбище Расу, по пути процессия остановится у Остро,брамских ворот (Ворот Зари).
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда и вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко выступят на церемонии прощания в Кафедральном соборе.
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба также примет участие в мероприятиях.
Жители смогут наблюдать за церемонией с установленных на Кафедральной площади больших экранов, её также будут транслировать по литовскому и польскому телевидению.
Восстание против Российской империи произошло на территориях прежней Речи Посполитой в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.
Исследование: Литва тратит на социальную защиту меньше других стран Евросоюза
Литва в 2017 году выделила на социальную сферу 15% ВВП ,...
"Новый калибр": автоматы, гаубицы, кольчуга и военные миссии. Армия Литвы с 90-х годов до наших дней Премьера на DELFI ! (27)
Для литовского государства начало 90-х годов стало...
Оставшийся без работы мужчина просит о помощи: 15 дней я жил в лесу (22)
"Я пытаюсь цепляться за жизнь. Понимаете, я остался без...
"За нашу и вашу свободу": в Вильнюсе проходит церемония перезахоронения останков повстанцев (133)
В Вильнюсе в пятницу началась торжественная церемония...
Государственная церемония погребения лидеров восстания 1863-1864 гг. Прямая трансляция (10)
Обнаруженные на горе Гедиминаса останки повстанцев XIX...
TOP новостей
"За нашу и вашу свободу": в Вильнюсе проходит церемония перезахоронения останков повстанцев (133)
В Вильнюсе в пятницу началась торжественная церемония...
"Новый калибр": автоматы, гаубицы, кольчуга и военные миссии. Армия Литвы с 90-х годов до наших дней Премьера на DELFI ! (27)
Для литовского государства начало 90-х годов стало...
Столичный район с дешевым жильем, который жители все еще обходят стороной
Столичный микрорайон Науининкай - один из районов, к...
Литовцы в Санкт-Петербурге могут почувствовать себя богачами: сколько стоят роскошные выходные для двоих (189)
О негативных и страшных явлениях в России можно писать...
После публикации об оставшемся без работы мужчине с DELFI связалась Служба занятости: мы договорились с работодателем (22)
После того как портал DELFI опубликовал статью об...