За нарушения алитусская компания получала штрафы

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите информировала, что весной компании была назначена экономическая санкция в размере 600 евро, а ответственному лицу штраф – 300 евро.

"За выявленные во время проверки нарушения применялась экономическая санкция, составлено предупреждение и протокол. В предупреждении было сказано, что компания должна исправить нарушения", – сказала представитель департамента.

По данным Департамента, плановая проверка была проведена в сентябре 2018 года. Во время проверки выяснилось, что есть нарушения в графиках учета доставки и переработки отходов, в порядке предоставления отчетов.

Выяснилось, что у компании не было разрешения на хранение и переработку резины, компания не была зарегистрирована в регистре компаний, занимающихся переработкой вторсырья, были установлены нарушения правил хранения отходов.

Департамент также указал, что в марте 2018 года проводилась и внеплановая проверка, во время которой были установлены нарушения порядка хранения отходов.

"Компания держала на своей территории больше отходов, нежели позволяло имеющееся у нее разрешение. Выяснилось также, что отходы перед передачей переработчикам хранят не по составленной схеме", – сказала Крикштопайтите.

Был составлен протокол и дали указания решить этот вопрос.

По данным департамента, Ekologistika эти требования в прошлом году выполнила. По данным Агентства охраны окружающей среды, разрешение на загрязнение компании Ekologistika было выдано в июне 2014 года. Одновременно оно разрешает компании хранить не больше 2000 т старой резины.

В июле 2017 году количество уменьшено до 290,5 т – однако компания может хранить не только резину, но также черные металлы и текстильные отходы.

В ноябре 2018 года разрешение еще раз меняют и на этот раз компании разрешают хранить не больше 1920 т старой резины, а также 580,5 т черных металлов, текстильных изделий, железа, стали, пластика и др.