"Да, проблема существует. Видно потому, что Вильнюс, по крайней мере в масштабах Литвы – мегаполис. Съезжается много людей, которые не являются постоянными жителями столицы. В основном это студенты, люди, которые приезжают на заработки и т.д., а город, к сожалению, не новый. Некоторые дворы проектировались в советское время, когда машин было мало. Отсюда и проблема - мест на стоянках не хватает", – рассказал Диникис.

Несмотря на то, что парковка на газоне, тротуаре и в другом неположенном месте не представляет угрозы для движения, по словам Диникиса, это нарушение ПДД.

"Водители нарушают ПДД, которые запрещают парковаться на газонах и в неположенных местах. Люди не должны думать, что газон - только то место, где растет трава. Если трава не растет из-за машин, а место для паркинга не приспособлено, это тоже нарушение. Также запрещается парковаться на тротуаре, если нет знака, разрешающего это", – сказал Диникис.