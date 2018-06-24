В Вильнюсе, на ул. Апкасу, в Жирмунай, парковка автомобилей на газонах уже стала нормой для жителей. Дома были запроектированы в советское время, когда не предполагали такого количества автомобилей у жителей, поэтому стоянки рядом с домами небольшие. Об этом рассказал представитель отдела общественного порядка Вильнюсской мэрии Анджей Диникис.

"Да, проблема существует. Видно потому, что Вильнюс, по крайней мере в масштабах Литвы – мегаполис. Съезжается много людей, которые не являются постоянными жителями столицы. В основном это студенты, люди, которые приезжают на заработки и т.д., а город, к сожалению, не новый. Некоторые дворы проектировались в советское время, когда машин было мало. Отсюда и проблема - мест на стоянках не хватает", – рассказал Диникис.

Несмотря на то, что парковка на газоне, тротуаре и в другом неположенном месте не представляет угрозы для движения, по словам Диникиса, это нарушение ПДД.

"Водители нарушают ПДД, которые запрещают парковаться на газонах и в неположенных местах. Люди не должны думать, что газон - только то место, где растет трава. Если трава не растет из-за машин, а место для паркинга не приспособлено, это тоже нарушение. Также запрещается парковаться на тротуаре, если нет знака, разрешающего это", – сказал Диникис.

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