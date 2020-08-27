За надписи на улице, где живет премьер, начато расследование по факту оскорбления и нарушения общественного порядка

Представитель Вильнюсской окружной прокуратуры Рита Стундене подтвердила, что подозрения в клевете и нарушении общественного порядка предъявлены одному подозреваемому. Подробно об этом расследовании прокуратура не информирует.

"Спустя больше чем два месяца вызвали и, как оказалось, изменили статус на подозреваемый", – рассказал Вайткявичюс.

Он заметил, что в обвинениях сказано, что он "своими действиями на ул. Упес распространял клеветническую и оскорбительную информацию о Саулюсе Сквернялисе, цель этого - распространение клеветы".

"Я с этим не согласен, это неверная интерпретация, это не уголовное преступление, это политический протест, а значит, и политическое преследование", – сказал он.

Вайткявичюс называет эти подозрения политиканством и утверждает, что Сквернялис неоднократно злоупотреблял служебным положением, высказывая свое мнение по этому делу, а правоохрана руководствовалась этими словами.

"И то, что нарушение общественного порядка квалифицируют как уголовное преступление, это уже абсурд, вообще. Значит, наверное, коррупция, кто-то сказал, сделал, я так думаю", – сказал он.

Вайткявичюс сказал, что располагал информацией о возможно совершаемых Сквернялисом преступных действиях, связанных с асфальтированием улицы на которой он живет за деньги налогоплательщиков, поэтому пытался своими действиями обратить на это внимание.

"Я никакое преступление не совершал, я как раз хотел остановить возможное преступление, коррупцию, ведь я работал в Министерстве транспорта и располагал информацией, на основе которой мог видеть, что происходит", – сказал Вайткявичюс.

"Не дают возможности протестовать гражданам, которые даже располагают информацией и, выполняя свой гражданский долг, вынуждены оказывать сопротивление, а их видите, преследуют", – сказал он.

Он сказал, что премьер "пытается скрыть совершенное им серьезное преступление - использование служебного положения", поэтому Вайткявичюс пытался обратить на это внимание.

Напомним, что осенью прошлого года из резерва на асфальтирование улицы, на которой живет Сквернялис, было выделено 300 000 евро.

Надписи "дом вора" и "Сквернялис" на асфальте на ул. Упес появились 10 июня. Вайткявичюса задержали охранники и передали полиции. Портал delfi.lt сообщал, что Вайткявичюс - бывший советник президента Дали Грибаускайте и министра транспорта Рокаса Масюлиса.