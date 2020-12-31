В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 140 579 случаев заражения коронавирусом.
Все еще больны 67 344 человека, 71 028 человек выздоровели.
В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.
За минувшие сутки было взято 12 045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 626 256.
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