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За минувшие сутки в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 36 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 140 579 случаев заражения коронавирусом.

Все еще больны 67 344 человека, 71 028 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 626 256.

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