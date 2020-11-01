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Национальный центр общественного здравоохранения сообщает о новых случаях коронавируса. За минувшие сутки - 895.
За минувшие сутки в Литве установлено 895 новых случаев коронавируса
© Vidmantas Balkūnas

По данным НЦОЗ на 1 ноября:

• Количество подтвержденных случаев у конкретных людей: 15 719
• Болеют: 10 613 человек.
• Количество подтвержденных за вчера случаев: 895.
• Умерли: 166.
• Умерли по другим причинам: 57
• Выздоровели: 4883 человека.
• В изоляции: 33 291

С 1 июня зафиксировано 404 привозных случая.

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