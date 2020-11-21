За минувшие сутки в Литве установлено 1983 новых случая коронавируса, 17 человек скончались

562 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 448 в Каунасском, 211 в Клайпедском, 167 в Шяуляйском, 147 в Алитусском и Паневежисском уездах, 94 в Тельшяйском, 81 в Мариямпольском, 57 в Утенском и 55 в Таурагском уездах. 14 случаев пока не отнесли ни к одному из регионов страны из-за недостатка информации.
Специалисты общественного здравоохранения призывают жителей соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции - соблюдать правила гигиены рук, кашля и чихания, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и многое другое.
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