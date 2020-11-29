За минувшие сутки в Литве установлено 1976 случаев коронавируса, умерли 11 человек

Еще 11 человек вчера умерли. Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 491. 227 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам.

Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики в воскресенье утром, в настоящее время в Литве коронавирусом болеют 45 355 человек, 14 120 человек выздоровели.