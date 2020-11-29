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За минувшие сутки, в субботу, после исследования 9303 проб, в Литве было выявлено 1976 случаев заражения COVID-19. По данным Департамента статистики Литвы, на сегодняшний день в Литве подтверждено 60 193 случая заражения.
За минувшие сутки в Литве установлено 1976 случаев коронавируса, умерли 11 человек
© Vidmantas Balkūnas

Еще 11 человек вчера умерли. Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 491. 227 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам.

Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики в воскресенье утром, в настоящее время в Литве коронавирусом болеют 45 355 человек, 14 120 человек выздоровели.

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