По данным Национального центра общественного здравоохранения на 2 июля:

Подтверждены: 1825 случаев

Болеют: 200

За последние сутки новых: 7

Скончались: 78

Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11

Выздоровели: 1536

В изоляции находятся: 66

С 1 июня зарегистрировали 33 привозных случая.