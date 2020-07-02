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Минздрав сообщает, что 1 июля в Литве установили 7 новых случаев коронавируса.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AP / Scanpix

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 2 июля:

Подтверждены: 1825 случаев
Болеют: 200
За последние сутки новых: 7
Скончались: 78
Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11
Выздоровели: 1536
В изоляции находятся: 66

С 1 июня зарегистрировали 33 привозных случая.

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