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Минздрав сообщает, что 1 июля в Литве установили 7 новых случаев коронавируса.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 2 июля:
Подтверждены: 1825 случаев
Болеют: 200
За последние сутки новых: 7
Скончались: 78
Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11
Выздоровели: 1536
В изоляции находятся: 66
С 1 июня зарегистрировали 33 привозных случая.
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