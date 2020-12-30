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За минувшие сутки в Литве установили 3934 случая коронавируса, скончались 75 человек, сообщает Департамент статистики.
Koronavirusas Kauno klinikose
Koronavirusas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

За сутки установлено: 3934 случая

Всего в Литве диагностировано: 138 219 случаев

За минувшие сутки от COVID-19 скончались: 75 человек

Всего от COVID-19 скончались: 1422 человека

По другим причинам скончались 696 больных коронавирусом

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