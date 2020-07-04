За минувшие сутки в Литве установили 3 случая коронавируса

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Минздрав сообщает, что 3 июля в Литве установили 3 новых случая коронавируса.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 4 июля:
Подтверждены: 1831 случай
Болеют: 196
За последние сутки новых: 3
Скончались: 79
Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11
Выздоровели: 1545
В изоляции находятся: 72
С 1 июня зарегистрировали 35 привозных случаев.
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