За минувшие сутки в Литве установили 3 случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 4 июля:

Подтверждены: 1831 случай

Болеют: 196

За последние сутки новых: 3

Скончались: 79

Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11

Выздоровели: 1545

В изоляции находятся: 72

С 1 июня зарегистрировали 35 привозных случаев.